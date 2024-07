ATX-Wert BAWAG-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BAWAG von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in BAWAG eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 5 Jahren wurde das BAWAG-Papier an der Börse Wien gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 36,66 EUR. Bei einem BAWAG-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 27,278 BAWAG-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 25.07.2024 1 808,51 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 66,30 EUR belief. Aus 1 000 EUR wurden somit 1 808,51 EUR, was einer positiven Performance von 80,85 Prozent entspricht.

BAWAG markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 5,30 Mrd. Euro. Am 25.10.2017 fand der erste Handelstag des BAWAG-Papiers an der Börse Wien statt. Der erste festgestellte Kurs eines BAWAG-Anteils lag damals bei 47,30 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

