CPI Europe Aktie

WKN DE: A2JN9W / ISIN: AT0000A21KS2

Frühe Investition 27.10.2025 10:04:55

ATX-Wert CPI Europe-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in CPI Europe von vor einem Jahr verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen CPI Europe-Investment gewesen.

Am 27.10.2024 wurde das CPI Europe-Papier via Börse Wien wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die CPI Europe-Aktie 15,94 EUR wert. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 62,735 CPI Europe-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 24.10.2025 auf 17,46 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 095,36 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 9,54 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von CPI Europe belief sich jüngst auf 2,41 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

05.12.24 CPI Europe Hold Erste Group Bank
29.11.24 CPI Europe Hold Erste Group Bank
21.06.24 CPI Europe Reduce Erste Group Bank
07.06.24 CPI Europe accumulate Erste Group Bank
27.09.23 CPI Europe neutral Erste Group Bank
