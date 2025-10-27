CPI Europe Aktie
WKN DE: A2JN9W / ISIN: AT0000A21KS2
|Frühe Investition
|
27.10.2025 10:04:55
ATX-Wert CPI Europe-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in CPI Europe von vor einem Jahr verdient
Am 27.10.2024 wurde das CPI Europe-Papier via Börse Wien wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die CPI Europe-Aktie 15,94 EUR wert. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 62,735 CPI Europe-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 24.10.2025 auf 17,46 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 095,36 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 9,54 Prozent angewachsen.
Der Börsenwert von CPI Europe belief sich jüngst auf 2,41 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: IMMOFINANZ AG
Nachrichten zu CPI Europe AG (ex IMMOFINANZ)mehr Nachrichten
|
27.10.25
|Optimismus in Wien: ATX verbucht am Montagnachmittag Zuschläge (finanzen.at)
|
24.10.25
|Schwacher Wochentag in Wien: ATX liegt zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
|
24.10.25
|ATX aktuell: So performt der ATX aktuell (finanzen.at)
|
24.10.25
|Handel in Wien: ATX zum Start des Freitagshandels im Minus (finanzen.at)
|
23.10.25
|Gute Stimmung in Wien: ATX Prime beendet den Handel mit Gewinnen (finanzen.at)
|
23.10.25
|Optimismus in Wien: ATX präsentiert sich zum Ende des Donnerstagshandels fester (finanzen.at)
|
23.10.25
|Handel in Wien: ATX Prime verbucht nachmittags Gewinne (finanzen.at)
|
23.10.25
|Börse Wien in Grün: ATX-Anleger greifen zu (finanzen.at)
Analysen zu CPI Europe AG (ex IMMOFINANZ)mehr Analysen
|05.12.24
|CPI Europe Hold
|Erste Group Bank
|29.11.24
|CPI Europe Hold
|Erste Group Bank
|21.06.24
|CPI Europe Reduce
|Erste Group Bank
|07.06.24
|CPI Europe accumulate
|Erste Group Bank
|27.09.23
|CPI Europe neutral
|Erste Group Bank
|05.12.24
|CPI Europe Hold
|Erste Group Bank
|29.11.24
|CPI Europe Hold
|Erste Group Bank
|21.06.24
|CPI Europe Reduce
|Erste Group Bank
|07.06.24
|CPI Europe accumulate
|Erste Group Bank
|27.09.23
|CPI Europe neutral
|Erste Group Bank
|15.09.23
|CPI Europe accumulate
|Erste Group Bank
|30.07.21
|CPI Europe kaufen
|Erste Group Bank
|11.06.21
|CPI Europe accumulate
|Erste Group Bank
|15.09.20
|CPI Europe accumulate
|Erste Group Bank
|15.09.20
|CPI Europe accumulate
|Erste Group Bank
|21.06.24
|CPI Europe Reduce
|Erste Group Bank
|14.09.23
|CPI Europe verkaufen
|Deutsche Bank AG
|18.07.23
|CPI Europe verkaufen
|Deutsche Bank AG
|19.01.23
|CPI Europe verkaufen
|Deutsche Bank AG
|08.04.22
|CPI Europe buy
|Erste Group Bank
|05.12.24
|CPI Europe Hold
|Erste Group Bank
|29.11.24
|CPI Europe Hold
|Erste Group Bank
|27.09.23
|CPI Europe neutral
|Erste Group Bank
|14.09.22
|CPI Europe Hold
|Erste Group Bank
|21.07.20
|CPI Europe neutral
|Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|CPI Europe AG (ex IMMOFINANZ)
|17,38
|0,40%