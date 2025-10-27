Andritz Aktie

Kursentwicklung im Fokus 27.10.2025 15:59:03

Optimismus in Wien: ATX verbucht am Montagnachmittag Zuschläge

Optimismus in Wien: ATX verbucht am Montagnachmittag Zuschläge

Der ATX verbucht am Nachmittag Zuwächse.

Um 15:40 Uhr tendiert der ATX im Wiener Börse-Handel 0,26 Prozent stärker bei 4 678,19 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 137,311 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,000 Prozent auf 4 666,25 Punkte an der Kurstafel, nach 4 666,25 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 4 650,49 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 4 686,77 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der ATX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, wies der ATX 4 654,25 Punkte auf. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.07.2025, betrug der ATX-Kurs 4 575,47 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX lag am vorherigen Handelstag, dem 25.10.2024, bei 3 583,16 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 legte der Index bereits um 27,93 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der ATX bereits ein Jahreshoch bei 4 857,40 Punkten. Bei 3 481,22 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im ATX

Die Top-Aktien im ATX sind derzeit AT S (AT&S) (+ 2,98 Prozent auf 31,10 EUR), CA Immobilien (+ 1,96 Prozent auf 24,96 EUR), UNIQA Insurance (+ 1,90 Prozent auf 12,90 EUR), Vienna Insurance (+ 1,69 Prozent auf 45,15 EUR) und Schoeller-Bleckmann (+ 1,23 Prozent auf 28,75 EUR). Zu den schwächsten ATX-Aktien zählen derweil Lenzing (-1,35 Prozent auf 25,55 EUR), Andritz (-0,79 Prozent auf 62,80 EUR), OMV (-0,43 Prozent auf 45,96 EUR), CPI Europe (-0,40 Prozent auf 17,39 EUR) und Verbund (-0,38 Prozent auf 64,85 EUR).

Welche Aktien im ATX das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im ATX kann derzeit die AT S (AT&S)-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Wiener Börse 164 863 Aktien gehandelt. Im ATX macht die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 31,943 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die ATX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie. Hier wird ein KGV von 6,56 erwartet. Mit 9,37 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

Aktien in diesem Artikel

Andritz AG 62,80 -0,48% Andritz AG
AT & S (AT&S) 31,05 0,81% AT & S (AT&S)
CA Immobilien 24,70 0,65% CA Immobilien
CPI Europe AG (ex IMMOFINANZ) 17,50 1,10% CPI Europe AG (ex IMMOFINANZ)
Erste Group Bank AG 84,35 0,24% Erste Group Bank AG
Lenzing AG 25,55 1,39% Lenzing AG
OMV AG 47,28 2,47% OMV AG
Österreichische Post AG 30,05 0,33% Österreichische Post AG
Raiffeisen 30,28 1,27% Raiffeisen
Schoeller-Bleckmann 29,00 0,52% Schoeller-Bleckmann
UNIQA Insurance AG 12,94 -0,31% UNIQA Insurance AG
Verbund AG 65,00 0,93% Verbund AG
Vienna Insurance 44,90 0,11% Vienna Insurance

Indizes in diesem Artikel

ATX 4 703,95 0,46%

