Optimismus in Wien: ATX verbucht am Montagnachmittag Zuschläge
Um 15:40 Uhr tendiert der ATX im Wiener Börse-Handel 0,26 Prozent stärker bei 4 678,19 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 137,311 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,000 Prozent auf 4 666,25 Punkte an der Kurstafel, nach 4 666,25 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 4 650,49 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 4 686,77 Punkten verzeichnete.
So entwickelt sich der ATX seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, wies der ATX 4 654,25 Punkte auf. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.07.2025, betrug der ATX-Kurs 4 575,47 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX lag am vorherigen Handelstag, dem 25.10.2024, bei 3 583,16 Punkten.
Auf Jahressicht 2025 legte der Index bereits um 27,93 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der ATX bereits ein Jahreshoch bei 4 857,40 Punkten. Bei 3 481,22 Punkten steht hingegen das Jahrestief.
Aufsteiger und Absteiger im ATX
Die Top-Aktien im ATX sind derzeit AT S (AT&S) (+ 2,98 Prozent auf 31,10 EUR), CA Immobilien (+ 1,96 Prozent auf 24,96 EUR), UNIQA Insurance (+ 1,90 Prozent auf 12,90 EUR), Vienna Insurance (+ 1,69 Prozent auf 45,15 EUR) und Schoeller-Bleckmann (+ 1,23 Prozent auf 28,75 EUR). Zu den schwächsten ATX-Aktien zählen derweil Lenzing (-1,35 Prozent auf 25,55 EUR), Andritz (-0,79 Prozent auf 62,80 EUR), OMV (-0,43 Prozent auf 45,96 EUR), CPI Europe (-0,40 Prozent auf 17,39 EUR) und Verbund (-0,38 Prozent auf 64,85 EUR).
Welche Aktien im ATX das größte Handelsvolumen aufweisen
Das größte Handelsvolumen im ATX kann derzeit die AT S (AT&S)-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Wiener Börse 164 863 Aktien gehandelt. Im ATX macht die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 31,943 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Diese Dividenden zahlen die ATX-Mitglieder
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie. Hier wird ein KGV von 6,56 erwartet. Mit 9,37 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.
Analysen zu Andritz AGmehr Analysen
|04.09.25
|Andritz kaufen
|Erste Group Bank
|05.08.25
|Andritz kaufen
|Deutsche Bank AG
|30.04.25
|Andritz buy
|Baader Bank
|24.03.25
|Andritz buy
|Baader Bank
|13.02.25
|Andritz kaufen
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Andritz AG
|62,80
|-0,48%
|AT & S (AT&S)
|31,05
|0,81%
|CA Immobilien
|24,70
|0,65%
|CPI Europe AG (ex IMMOFINANZ)
|17,50
|1,10%
|Erste Group Bank AG
|84,35
|0,24%
|Lenzing AG
|25,55
|1,39%
|OMV AG
|47,28
|2,47%
|Österreichische Post AG
|30,05
|0,33%
|Raiffeisen
|30,28
|1,27%
|Schoeller-Bleckmann
|29,00
|0,52%
|UNIQA Insurance AG
|12,94
|-0,31%
|Verbund AG
|65,00
|0,93%
|Vienna Insurance
|44,90
|0,11%
Indizes in diesem Artikel
|ATX
|4 703,95
|0,46%
Börse aktuell - Live TickerVor US-Zinsentscheid: ATX fester -- DAX stabil -- Asiens Börsen letztlich im Plus -- Nikkei mit Rekordhoch -- Feiertag in Hongkong
Am heimischen Aktienmarkt ist zur Wochenmitte ein leichtes Plus zu sehen, während der deutsche Aktienmarkt nicht recht vom Fleck kommt. Die wichtigsten Aktienmärkte in Fernost verbuchten am Mittwoch teilweise große Gewinne.