Aufschläge in Europa: Euro STOXX 50 beendet den Dienstagshandel im Plus

Mit dem Euro STOXX 50 ging es am zweiten Tag der Woche aufwärts.

Schlussendlich ging es im Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,62 Prozent nach oben auf 4 845,20 Punkte. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 4,140 Bio. Euro. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0,314 Prozent fester bei 4 830,52 Punkten, nach 4 815,39 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte heute sein Tagestief bei 4 829,92 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 4 861,85 Punkten lag.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.06.2024, wurde der Euro STOXX 50 mit 4 894,02 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 30.04.2024, bewegte sich der Euro STOXX 50 bei 4 921,22 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.07.2023, wies der Euro STOXX 50 4 466,50 Punkte auf.

Seit Anfang des Jahres 2024 legte der Index bereits um 7,37 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5 121,71 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 380,97 Zählern registriert.

Euro STOXX 50-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Intesa Sanpaolo (+ 3,02 Prozent auf 3,81 EUR), Airbus SE (ex EADS) (+ 2,55 Prozent auf 133,56 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,31 Prozent auf 457,20 EUR), Allianz (+ 1,20 Prozent auf 261,90 EUR) und Deutsche Börse (+ 1,09 Prozent auf 189,55 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 hingegen Stellantis (-1,00 Prozent auf 15,49 EUR), Enel (-0,79 Prozent auf 6,62 EUR), BASF (-0,53 Prozent auf 42,77 EUR), SAP SE (-0,45 Prozent auf 192,02 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,44 Prozent auf 61,63 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 4 416 385 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie dominiert den Euro STOXX 50 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 331,248 Mrd. Euro.

Euro STOXX 50-Fundamentaldaten im Fokus

Im Euro STOXX 50 präsentiert die Stellantis-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,42 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Intesa Sanpaolo-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,01 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at