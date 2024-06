Aufschläge in Europa: Euro STOXX 50 letztendlich mit Gewinnen

Der Euro STOXX 50 notierte im STOXX-Handel zum Handelsende um 1,61 Prozent fester bei 5 033,05 Punkten. Damit kommen die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 4,301 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,391 Prozent auf 4 972,72 Punkte an der Kurstafel, nach 4 953,37 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 4 972,72 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 5 044,02 Einheiten.

Euro STOXX 50-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang Gewinne von 0,498 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 03.05.2024, einen Wert von 4 921,48 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 05.03.2024, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 4 893,07 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.06.2023, stand der Euro STOXX 50 noch bei 4 293,24 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 11,53 Prozent zu. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch steht derzeit bei 5 121,71 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 4 380,97 Zählern.

Die Tops und Flops im Euro STOXX 50

Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen aktuell Inditex (+ 3,50 Prozent auf 45,58 EUR), Siemens (+ 2,61 Prozent auf 178,82 EUR), EssilorLuxottica (+ 2,56 Prozent auf 208,10 EUR), LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton (+ 2,04 Prozent auf 751,90 EUR) und Ferrari (+ 1,83 Prozent auf 385,24 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen hingegen Santander (-1,59 Prozent auf 4,67 EUR), BNP Paribas (-1,38 Prozent auf 66,19 EUR), BMW (-0,67 Prozent auf 91,42 EUR), Eni (-0,48 Prozent auf 13,95 EUR) und VINCI (-0,45 Prozent auf 113,51 EUR).

Die teuersten Konzerne im Euro STOXX 50

Im Euro STOXX 50 sticht die Santander-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via STOXX 26 512 581 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 367,234 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Mitglieder

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist mit 3,83 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 9,30 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at