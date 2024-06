Aufschläge in Frankfurt: MDAX schlussendlich in Grün

So performte der MDAX am Dienstag letztendlich.

Der MDAX kletterte im XETRA-Handel schlussendlich um 0,53 Prozent auf 25 617,51 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 231,090 Mrd. Euro wert. In den Dienstagshandel ging der MDAX 0,012 Prozent stärker bei 25 486,67 Punkten, nach 25 483,51 Punkten am Vortag.

Bei 25 707,30 Einheiten erreichte der MDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 25 486,67 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der MDAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.05.2024, lag der MDAX bei 27 441,23 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.03.2024, wies der MDAX 26 136,35 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.06.2023, verzeichnete der MDAX einen Wert von 27 480,82 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 ging es für den Index bereits um 4,55 Prozent nach unten. Das Jahreshoch des MDAX liegt derzeit bei 27 641,56 Punkten. Bei 25 075,79 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im MDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich derzeit Bilfinger SE (+ 3,46 Prozent auf 49,35 EUR), Jungheinrich (+ 3,39 Prozent auf 32,90 EUR), WACKER CHEMIE (+ 3,02 Prozent auf 98,26 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 2,86 Prozent auf 115,10 EUR) und thyssenkrupp (+ 2,85 Prozent auf 4,29 EUR). Am anderen Ende der MDAX-Liste stehen derweil Delivery Hero (-4,16 Prozent auf 26,52 EUR), Stabilus SE (-3,24 Prozent auf 44,75 EUR), Gerresheimer (-2,27 Prozent auf 96,75 EUR), HelloFresh (-1,57 Prozent auf 5,25 EUR) und PUMA SE (-1,47 Prozent auf 44,36 EUR) unter Druck.

Blick in den MDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Lufthansa-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. 5 350 452 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Talanx-Aktie weist im MDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 18,489 Mrd. Euro.

MDAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Im MDAX weist die Lufthansa-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 4,92 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Index bietet die RTL-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 18,40 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at