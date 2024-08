Aufschläge in Frankfurt: MDAX startet im Plus

Am Dienstag geht es im MDAX um 09:12 Uhr via XETRA um 1,03 Prozent auf 24 210,39 Punkte aufwärts. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 238,918 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,515 Prozent auf 24 087,79 Punkte an der Kurstafel, nach 23 964,39 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der MDAX bei 24 274,15 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 24 087,44 Punkten.

MDAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.07.2024, wurde der MDAX mit 25 728,13 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 06.05.2024, betrug der MDAX-Kurs 26 567,44 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 04.08.2023, bei 28 087,88 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 9,79 Prozent abwärts. Das MDAX-Jahreshoch steht derzeit bei 27 641,56 Punkten. Bei 23 476,10 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

MDAX-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich derzeit thyssenkrupp (+ 4,13 Prozent auf 3,45 EUR), United Internet (+ 3,46 Prozent auf 16,76 EUR), RATIONAL (+ 3,10 Prozent auf 781,00 EUR), EVOTEC SE (+ 3,06 Prozent auf 8,26 EUR) und Nordex (+ 2,88 Prozent auf 12,85 EUR). Unter Druck stehen im MDAX hingegen Befesa (-0,94 Prozent auf 27,40 EUR), Carl Zeiss Meditec (-0,66 Prozent auf 60,50 EUR), Scout24 (-0,57 Prozent auf 70,20 EUR), ENCAVIS (-0,23 Prozent auf 17,02 EUR) und LEG Immobilien (-0,17 Prozent auf 82,72 EUR).

MDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im MDAX ist die thyssenkrupp-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 573 941 Aktien gehandelt. Die Talanx-Aktie dominiert den MDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 17,263 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die MDAX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die TUI-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,98 erwartet. Mit 17,00 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der RTL-Aktie an.

Redaktion finanzen.at