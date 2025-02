NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Scout24 von 105 auf 107 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Marcus Diebel erhöhte in einem am Freitag vorliegenden Rückblick auf die jüngsten Geschäftszahlen seine Schätzungen für das operative Ergebnis (ooEbitda) und den Umsatz des Internetportal-Betreibers im laufenden Jahr. Eine etwas bessere organische Umsatzentwicklung sollte die moderatere Margensteigerung kompensieren. Die Geschäftsentwicklung sei gut vorhersagbar und die Aktie die attraktivste in der Branche./gl/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2025 / 19:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.02.2025 / 00:15 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.