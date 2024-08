Aufschläge in Frankfurt: MDAX startet mit Gewinnen

Der MDAX bleibt auch am Morgen auf Erholungskurs.

Der MDAX springt im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,45 Prozent auf 24 260,87 Punkte an. Die Marktkapitalisierung der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 237,128 Mrd. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,169 Prozent auf 24 193,61 Punkte an der Kurstafel, nach 24 152,88 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des MDAX lag am Dienstag bei 24 193,61 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 24 282,06 Punkten erreichte.

MDAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 12.07.2024, bei 25 904,22 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.05.2024, stand der MDAX bei 26 823,94 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 11.08.2023, einen Stand von 28 084,25 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2024 ein Minus von 9,60 Prozent zu Buche. Das MDAX-Jahreshoch steht derzeit bei 27 641,56 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 23 476,10 Punkte.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im MDAX

Die Gewinner-Aktien im MDAX sind derzeit HelloFresh (+ 13,85 Prozent auf 6,15 EUR), Bilfinger SE (+ 4,04 Prozent auf 50,20 EUR), Delivery Hero (+ 2,01 Prozent auf 21,28 EUR), EVOTEC SE (+ 1,95 Prozent auf 5,50 EUR) und Nordex (+ 1,07 Prozent auf 13,28 EUR). Die Verlierer im MDAX sind hingegen Gerresheimer (-1,23 Prozent auf 96,10 EUR), Stabilus SE (-1,20 Prozent auf 41,05 EUR), AIXTRON SE (-1,06 Prozent auf 18,15 EUR), TAG Immobilien (-0,85 Prozent auf 13,99 EUR) und Lufthansa (-0,65 Prozent auf 5,51 EUR).

Welche MDAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im MDAX sticht die HelloFresh-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 2 272 144 Aktien gehandelt. Im MDAX weist die Talanx-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 16,849 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der MDAX-Werte im Fokus

Unter den MDAX-Aktien weist 2024 laut FactSet-Schätzung die TUI-Aktie mit 4,96 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die RTL-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 17,12 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

