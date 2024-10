Aufschläge in Frankfurt: SDAX zum Ende des Freitagshandels mit Kursplus

Am Freitagabend legten Anleger in Frankfurt eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Letztendlich beendete der SDAX den Freitagshandel nahezu unverändert (plus 0,12 Prozent) bei 13 983,20 Punkten. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 101,459 Mrd. Euro. In den Handel ging der SDAX 0,009 Prozent schwächer bei 13 964,81 Punkten, nach 13 966,02 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 14 005,32 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 13 953,41 Zählern.

So bewegt sich der SDAX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche fiel der SDAX bereits um 1,41 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 11.09.2024, wies der SDAX einen Stand von 13 248,47 Punkten auf. Der SDAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 11.07.2024, bei 14 667,82 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.10.2023, wurde der SDAX mit einer Bewertung von 12 844,00 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 1,17 Prozent. Aktuell liegt der SDAX bei einem Jahreshoch von 15 337,24 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12 940,72 Punkten markiert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im SDAX zählen aktuell Nagarro SE (+ 5,33 Prozent auf 93,90 EUR), adesso SE (+ 4,40 Prozent auf 75,90 EUR), Sixt SE St (+ 3,68 Prozent auf 70,40 EUR), Eckert Ziegler (+ 2,95 Prozent auf 41,94 EUR) und STRATEC SE (+ 2,92 Prozent auf 42,35 EUR). Flop-Aktien im SDAX sind derweil JOST Werke (-5,37 Prozent auf 42,30 EUR), Ceconomy St (-4,01 Prozent auf 3,06 EUR), AUTO1 (-3,10 Prozent auf 9,37 EUR), METRO (St) (-2,69 Prozent auf 4,70 EUR) und CompuGroup Medical SE (-2,46 Prozent auf 13,50 EUR).

Welche SDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im SDAX sticht die EVOTEC SE-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 717 158 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Deutsche Wohnen SE-Aktie weist im SDAX mit 9,804 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die SDAX-Titel auf

In diesem Jahr weist die Deutsche Beteiligungs-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX auf. Mit 9,52 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Mutares-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

