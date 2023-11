Aufschläge in Frankfurt: TecDAX am Freitagnachmittag auf grünem Terrain

Am Freitag notiert der TecDAX um 15:42 Uhr via XETRA 1,74 Prozent höher bei 2 965,78 Punkten. Insgesamt kommt der TecDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 427,014 Mrd. Euro. In den Handel ging der TecDAX 0,236 Prozent höher bei 2 921,88 Punkten, nach 2 914,99 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 2 917,80 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 2 974,95 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der TecDAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den TecDAX bereits um 4,76 Prozent nach oben. Der TecDAX erreichte vor einem Monat, am 03.10.2023, den Stand von 2 963,82 Punkten. Der TecDAX lag vor drei Monaten, am 03.08.2023, bei 3 197,52 Punkten. Der TecDAX stand noch vor einem Jahr, am 03.11.2022, bei 2 799,45 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2023 kletterte der Index bereits um 2,04 Prozent. Das Jahreshoch des TecDAX liegt derzeit bei 3 350,46 Punkten. 2 788,38 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen derzeit Nordex (+ 6,64 Prozent auf 10,84 EUR), Nagarro SE (+ 5,73 Prozent auf 77,50 EUR), Sartorius vz (+ 5,19) Prozent auf 261,40 EUR), Energiekontor (+ 4,97 Prozent auf 76,00 EUR) und EVOTEC SE (+ 4,43 Prozent auf 17,82 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind derweil TeamViewer (-1,21 Prozent auf 14,23 EUR), Nemetschek SE (-1,18 Prozent auf 68,52 EUR), SAP SE (-0,74 Prozent auf 129,16 EUR), Deutsche Telekom (-0,09 Prozent auf 21,36 EUR) und ATOSS Software (+ 0,00 Prozent auf 205,00 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 3 129 900 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 149,511 Mrd. Euro die dominierende Aktie im TecDAX.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Werte im Fokus

2023 weist die SMA Solar-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,09 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX auf. Die Telefonica Deutschland-Aktie weist 2023 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 11,00 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at