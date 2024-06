Aufschläge in Frankfurt: TecDAX beginnt Donnerstagssitzung in der Gewinnzone

Am Donnerstag notiert der TecDAX um 09:12 Uhr via XETRA 0,06 Prozent fester bei 3 330,88 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 516,810 Mrd. Euro. In den Handel ging der TecDAX 0,002 Prozent höher bei 3 329,04 Punkten, nach 3 328,97 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 3 331,76 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 323,95 Zählern.

So entwickelt sich der TecDAX im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn kletterte der TecDAX bereits um 1,35 Prozent. Noch vor einem Monat, am 27.05.2024, notierte der TecDAX bei 3 439,83 Punkten. Der TecDAX wurde vor drei Monaten, am 27.03.2024, mit 3 457,36 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 27.06.2023, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 096,73 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 ging es für den Index bereits um 0,189 Prozent aufwärts. Das TecDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 3 490,44 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 3 175,55 Punkten.

Aufsteiger und Absteiger im TecDAX

Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind derzeit Eckert Ziegler (+ 2,58 Prozent auf 48,58 EUR), Siemens Healthineers (+ 0,81 Prozent auf 54,86 EUR), HENSOLDT (+ 0,76 Prozent auf 34,40 EUR), CompuGroup Medical SE (+ 0,73 Prozent auf 25,00 EUR) und SMA Solar (+ 0,61 Prozent auf 26,44 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind derweil Sartorius vz (-2,25 Prozent auf 217,50 EUR), EVOTEC SE (-1,77 Prozent auf 8,62 EUR), Siltronic (-0,96 Prozent auf 72,25 EUR), Nordex (-0,83 Prozent auf 11,91 EUR) und Carl Zeiss Meditec (-0,81 Prozent auf 67,75 EUR).

TecDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 208 815 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im TecDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 212,108 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Mitglieder im Fokus

Unter den TecDAX-Aktien hat 2024 laut FactSet-Schätzung die 1&1-Aktie mit 8,68 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 7,28 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

