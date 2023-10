Aufschläge in Frankfurt: TecDAX startet mit Gewinnen

Der TecDAX bleibt auch am Morgen auf Erholungskurs.

Der TecDAX springt im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,56 Prozent auf 2 806,55 Punkte an. Die Marktkapitalisierung der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 420,333 Mrd. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,094 Prozent auf 2 793,43 Punkte an der Kurstafel, nach 2 790,82 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des TecDAX lag am Dienstag bei 2 793,19 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 2 808,18 Punkten erreichte.

TecDAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 29.09.2023, bei 3 019,78 Punkten. Am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2023, lag der TecDAX noch bei 3 328,67 Punkten. Der TecDAX stand am letzten Handelstag im Oktober, dem 31.10.2022, bei 2 845,22 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2023 ein Minus von 3,44 Prozent zu Buche. Das TecDAX-Jahreshoch steht derzeit bei 3 350,46 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 2 788,38 Punkte.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im TecDAX

Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind derzeit QIAGEN (+ 3,72 Prozent auf 34,59 EUR), JENOPTIK (+ 1,38 Prozent auf 22,04 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 1,24 Prozent auf 78,52 EUR), Kontron (+ 1,21 Prozent auf 19,30 EUR) und VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 1,20 Prozent auf 30,42 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind hingegen TeamViewer (-2,17 Prozent auf 14,22 EUR), HENSOLDT (-1,21 Prozent auf 27,66 EUR), ADTRAN (-1,10 Prozent auf 6,31 USD), Telefonica Deutschland (-0,81 Prozent auf 1,59 EUR) und SAP SE (-0,24 Prozent auf 125,30 EUR).

Welche TecDAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im TecDAX sticht die Infineon-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 324 687 Aktien gehandelt. Im TecDAX weist die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 146,236 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der TecDAX-Werte im Fokus

Unter den TecDAX-Aktien weist 2023 laut FactSet-Schätzung die SMA Solar-Aktie mit 9,69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Telefonica Deutschland-Aktie präsentiert 2023 laut FactSet-Schätzung mit 11,20 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

