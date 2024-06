Aufschläge in Frankfurt: TecDAX zeigt sich mittags fester

Am Mittwoch agieren die Börsianer in Frankfurt vorsichtiger.

Am Mittwoch bewegt sich der TecDAX um 12:10 Uhr via XETRA 0,01 Prozent fester bei 3 428,85 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 522,971 Mrd. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,063 Prozent auf 3 430,76 Punkte an der Kurstafel, nach 3 428,60 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 3 442,06 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3 420,93 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der TecDAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der TecDAX bislang einen Verlust von 0,747 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.05.2024, wies der TecDAX 3 404,04 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 12.03.2024, wies der TecDAX einen Wert von 3 464,11 Punkten auf. Der TecDAX stand noch vor einem Jahr, am 12.06.2023, bei 3 230,00 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 3,14 Prozent nach oben. Aktuell liegt der TecDAX bei einem Jahreshoch von 3 490,44 Punkten. 3 175,55 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im TecDAX

Die stärksten Aktien im TecDAX sind aktuell EVOTEC SE (+ 1,01 Prozent auf 8,96 EUR), SAP SE (+ 1,00 Prozent auf 177,16 EUR), Kontron (+ 0,84 Prozent auf 21,72 EUR), SÜSS MicroTec SE (+ 0,82 Prozent auf 61,50 EUR) und Eckert Ziegler Strahlen- und Medizintechnik (+ 0,59 Prozent auf 47,58 EUR). Am anderen Ende der TecDAX-Liste stehen hingegen Bechtle (-2,08 Prozent auf 45,20 EUR), Sartorius vz (-1,60 Prozent auf 245,50 EUR), HENSOLDT (-1,56 Prozent auf 34,18 EUR), Carl Zeiss Meditec (-1,51 Prozent auf 85,00 EUR) und JENOPTIK (-1,04 Prozent auf 28,54 EUR) unter Druck.

Diese TecDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im TecDAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 1 189 309 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 206,389 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der TecDAX-Aktien im Fokus

2024 verzeichnet die 1&1-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,34 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Die freenet-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,18 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at