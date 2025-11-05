Porsche vz. Aktie

XETRA-Handel im Fokus 05.11.2025 09:29:25

Börse Frankfurt in Rot: MDAX verbucht zum Start Verluste

Börse Frankfurt in Rot: MDAX verbucht zum Start Verluste

Das macht der MDAX am Mittwoch.

Der MDAX gibt im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,50 Prozent auf 29 281,48 Punkte nach. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 344,735 Mrd. Euro. In den Handel ging der MDAX 0,422 Prozent schwächer bei 29 303,37 Punkten, nach 29 427,53 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 29 345,34 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 29 250,22 Zählern.

MDAX-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den MDAX bereits um 1,68 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, bei 30 936,49 Punkten. Der MDAX erreichte vor drei Monaten, am 05.08.2025, einen Stand von 30 824,66 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.11.2024, notierte der MDAX bei 26 566,72 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 ging es für den Index bereits um 13,85 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des MDAX bereits bei 31 754,30 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 23 135,20 Zählern markiert.

MDAX-Top-Flop-Liste

Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen aktuell AIXTRON SE (+ 4,90 Prozent auf 16,48 EUR), flatexDEGIRO (+ 1,64 Prozent auf 33,44 EUR), Nordex (+ 1,38 Prozent auf 26,36 EUR), HELLA GmbH (+ 1,12 Prozent auf 81,10 EUR) und TRATON (+ 1,03 Prozent auf 27,48 EUR). Unter Druck stehen im MDAX hingegen Carl Zeiss Meditec (-2,66 Prozent auf 41,76 EUR), TeamViewer (-2,55 Prozent auf 5,92 EUR), Sartorius vz (-2,50 Prozent auf 225,80 EUR), IONOS (-2,35 Prozent auf 29,05 EUR) und AUTO1 (-2,26 Prozent auf 28,52 EUR).

Welche Aktien im MDAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Im MDAX sticht die Lufthansa-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 354 982 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie weist im MDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 40,089 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der MDAX-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die TUI-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,02 erwartet. Die RTL-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 17,35 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

