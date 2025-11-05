Börse Frankfurt in Rot: MDAX fällt letztendlich

Schlussendlich beendete der MDAX den Handelstag nahezu unverändert (minus 0,16 Prozent) bei 29 381,04 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 344,735 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,422 Prozent tiefer bei 29 303,37 Punkten in den Handel, nach 29 427,53 Punkten am Vortag.

Der MDAX erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 29 519,80 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 29 236,99 Punkten lag.

So bewegt sich der MDAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der MDAX bislang einen Verlust von 1,35 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX stand am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, bei 30 936,49 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.08.2025, notierte der MDAX bei 30 824,66 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.11.2024, verzeichnete der MDAX einen Stand von 26 566,72 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 gewann der Index bereits um 14,24 Prozent. Bei 31 754,30 Punkten erreichte der MDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 23 135,20 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

MDAX-Tops und -Flops

Zu den stärksten Einzelwerten im MDAX zählen derzeit AIXTRON SE (+ 9,61 Prozent auf 17,22 EUR), CTS Eventim (+ 4,31 Prozent auf 79,80 EUR), TRATON (+ 3,24) Prozent auf 28,08 EUR), Nordex (+ 3,15 Prozent auf 26,82 EUR) und Porsche vz (+ 2,82 Prozent auf 45,92 EUR). Unter Druck stehen im MDAX hingegen HelloFresh (-8,89 Prozent auf 6,30 EUR), AUTO1 (-4,04 Prozent auf 28,00 EUR), PUMA SE (-3,34 Prozent auf 16,91 EUR), HENSOLDT (-2,72 Prozent auf 89,45 EUR) und Sartorius vz (-2,46 Prozent auf 225,90 EUR).

MDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im MDAX sticht die Lufthansa-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 3 188 578 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im MDAX weist die Porsche vz-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 40,089 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der MDAX-Werte

Die TUI-Aktie präsentiert mit 5,02 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Mit 17,35 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der RTL-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at