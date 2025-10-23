Deutsche Telekom Aktie

29,52EUR -0,44EUR -1,47%
Deutsche Telekom für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508

23.10.2025 14:19:13

Deutsche Telekom Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Telekom auf "Overweight" mit einem Kursziel von 43,50 Euro belassen. Wie am Markt bereits spekuliert, habe die US-Mobilfunktochter T-Mobile US sehr starke Kennziffern für das dritte Quartal ausgewiesen, ein Rekord-Kundenwachstum verzeichnet und die Jahresziele erhöht, schrieb Akhil Dattani in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/ajx/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 13:00 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 13:00 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Deutsche Telekom AG Overweight
Unternehmen:
Deutsche Telekom AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
43,50 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
29,76 € 		Abst. Kursziel*:
46,17%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
29,52 € 		Abst. Kursziel aktuell:
47,36%
Analyst Name::
Akhil Dattani 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

