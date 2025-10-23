Deutsche Telekom Aktie
|29,52EUR
|-0,44EUR
|-1,47%
WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508
Deutsche Telekom Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Telekom auf "Overweight" mit einem Kursziel von 43,50 Euro belassen. Wie am Markt bereits spekuliert, habe die US-Mobilfunktochter T-Mobile US sehr starke Kennziffern für das dritte Quartal ausgewiesen, ein Rekord-Kundenwachstum verzeichnet und die Jahresziele erhöht, schrieb Akhil Dattani in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/ajx/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 13:00 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 13:00 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Deutsche Telekom AG Overweight
|
Unternehmen:
Deutsche Telekom AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
43,50 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
29,76 €
|
Abst. Kursziel*:
46,17%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
29,52 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
47,36%
|
Analyst Name::
Akhil Dattani
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Deutsche Telekom AGmehr Nachrichten
|
15:59
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: Das macht der TecDAX am Donnerstagnachmittag (finanzen.at)
|
15:59
|Optimismus in Europa: STOXX 50 verbucht Zuschläge (finanzen.at)
|
15:59
|Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 am Donnerstagnachmittag stärker (finanzen.at)
|
15:59
|Optimismus in Frankfurt: So performt der LUS-DAX aktuell (finanzen.at)
|
15:59