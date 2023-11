Aufschläge in Frankfurt: Zum Start Gewinne im SDAX

Am Mittwoch geht es für den SDAX erneut nach oben.

Der SDAX notiert im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,63 Prozent höher bei 13 337,31 Punkten. Der Wert der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 103,786 Mrd. Euro. In den Handel ging der SDAX 0,081 Prozent stärker bei 13 264,22 Punkten, nach 13 253,54 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 13 264,22 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 13 337,31 Zählern.

Jahreshoch und Jahrestief des SDAX

Auf Wochensicht legte der SDAX bereits um 4,00 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.10.2023, wurde der SDAX mit 12 599,07 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 15.08.2023, betrug der SDAX-Kurs 13 124,81 Punkte. Vor einem Jahr, am 15.11.2022, wurde der SDAX mit 12 535,57 Punkten berechnet.

Seit Jahresanfang 2023 ging es für den Index bereits um 10,37 Prozent nach oben. Der SDAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 13 880,68 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 11 973,73 Punkte.

Tops und Flops im SDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im SDAX befinden sich aktuell Ceconomy St (+ 13,74 Prozent auf 2,33 EUR), thyssenkrupp nucera (+ 7,17 Prozent auf 16,89 EUR), adesso SE (+ 6,13 Prozent auf 103,80 EUR), SFC Energy (+ 5,58 Prozent auf 20,80 EUR) und Dermapharm (+ 3,35 Prozent auf 40,08 EUR). Flop-Aktien im SDAX sind hingegen Aroundtown SA (-2,22 Prozent auf 2,29 EUR), INDUS (-2,16 Prozent auf 20,40 EUR), pbb (-1,63 Prozent auf 6,33 EUR), METRO (St) (-1,55 Prozent auf 6,34 EUR) und Eckert Ziegler Strahlen- und Medizintechnik (-0,85 Prozent auf 39,88 EUR).

Die teuersten Unternehmen im SDAX

Aktuell weist die Ceconomy St-Aktie das größte Handelsvolumen im SDAX auf. 315 669 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die TRATON-Aktie macht im SDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 9,325 Mrd. Euro.

SDAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Im SDAX hat die TRATON-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,50 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Schaeffler-Aktie bietet 2023 laut FactSet-Schätzung mit 8,15 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

