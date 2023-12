Aufschläge in London: FTSE 100 am Mittag fester

Am Freitag wagen sich die Anleger in London aus der Reserve.

Der FTSE 100 tendiert im LSE-Handel um 12:10 Uhr um 0,21 Prozent fester bei 7 710,83 Punkten. Insgesamt kommt der FTSE 100 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,381 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,000 Prozent höher bei 7 694,73 Punkten in den Freitagshandel, nach 7 694,73 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des FTSE 100 lag heute bei 7 676,43 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 7 715,21 Punkten erreichte.

FTSE 100-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den FTSE 100 bereits um 1,77 Prozent nach oben. Der FTSE 100 notierte noch vor einem Monat, am 22.11.2023, bei 7 469,51 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.09.2023, wies der FTSE 100 einen Wert von 7 683,91 Punkten auf. Der FTSE 100 notierte noch vor einem Jahr, am 22.12.2022, bei 7 469,28 Punkten.

Seit Jahresanfang 2023 kletterte der Index bereits um 2,07 Prozent nach oben. Der FTSE 100 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8 047,06 Punkten. Bei 7 206,82 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

FTSE 100-Tops und -Flops

Die Gewinner-Aktien im FTSE 100 sind aktuell Pershing Square (+ 1,61 Prozent auf 35,26 GBP), Lloyds Banking Group (+ 1,57 Prozent auf 0,48 GBP), Airtel Africa (+ 1,57 Prozent auf 1,30 GBP), Kingfisher (+ 1,06 Prozent auf 2,48 GBP) und Auto Trader Group (+ 1,03 Prozent auf 7,25 GBP). Flop-Aktien im FTSE 100 sind hingegen JD Sports Fashion (-5,26 Prozent auf 1,65 GBP), Ocado Group (-2,93 Prozent auf 7,35 GBP), Prudential (-2,11 Prozent auf 8,55 GBP), Beazley (-1,31 Prozent auf 5,26 GBP) und B&M European Value Retail SA Reg (-1,16 Prozent auf 5,69 GBP).

FTSE 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. Zuletzt wurden via LSE 9 102 068 Aktien gehandelt. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 193,920 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Mitglieder

Im FTSE 100 präsentiert die International Consolidated Airlines-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 4,13 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Vodafone Group-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,29 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

