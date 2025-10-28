Pershing Square Holdings Aktie

WKN DE: A12C4S / ISIN: GG00BPFJTF46

Lukratives Pershing Square-Investment? 28.10.2025 10:03:43

FTSE 100-Papier Pershing Square-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Pershing Square-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Pershing Square-Aktie Anlegern gebracht.

Das Pershing Square-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Pershing Square-Aktie betrug an diesem Tag 36,28 GBP. Bei einem 1 000-GBP-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 27,563 Pershing Square-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 27.10.2025 gerechnet (47,60 GBP), wäre die Investition nun 1 312,02 GBP wert. Das entspricht einem Plus von 31,20 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Pershing Square belief sich zuletzt auf 8,46 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

