Aufschläge in New York: Gewinne im NASDAQ 100

So bewegt sich der NASDAQ 100 am Donnerstag.

Am Donnerstag springt der NASDAQ 100 um 20:03 Uhr via NASDAQ um 0,82 Prozent auf 23 095,58 Punkte an. In den Handel ging der NASDAQ 100 0,101 Prozent höher bei 22 931,02 Punkten, nach 22 907,97 Punkten am Vortag.

Bei 23 104,72 Einheiten erreichte der NASDAQ 100 sein Tageshoch, während er hingegen mit 22 905,51 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

NASDAQ 100-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ 100 bislang Gewinne von 1,38 Prozent. Noch vor einem Monat, am 17.06.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 21 719,08 Punkten. Vor drei Monaten, am 17.04.2025, lag der NASDAQ 100 noch bei 18 258,09 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Jahr, am 17.07.2024, den Wert von 19 799,14 Punkten.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 10,11 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ 100 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 23 104,72 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 16 542,20 Zählern.

NASDAQ 100-Top-Flop-Aktien

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Lucid (+ 39,08 Prozent auf 3,19 USD), PepsiCo (+ 7,08 Prozent auf 144,93 USD), Cintas (+ 3,43 Prozent auf 221,36 USD), CSX (+ 3,29 Prozent auf 34,36 USD) und Datadog A (+ 3,20 Prozent auf 143,82 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 hingegen ANSYS (-4,69 Prozent auf 374,30 USD), Micron Technology (-2,59 Prozent auf 113,41 USD), AstraZeneca (-1,66 Prozent auf 68,92 USD), Paccar (-1,51 Prozent auf 93,95 USD) und MercadoLibre (-1,17 Prozent auf 2 376,97 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die Lucid-Aktie aufweisen. 140 797 232 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ 100 mit 3,610 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die JDcom-Aktie. Hier soll ein KGV von 7,51 zu Buche schlagen. Die The Kraft Heinz Company-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,81 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at