Aufschläge in New York: NASDAQ 100 am Donnerstagnachmittag stärker

Der NASDAQ 100 gewinnt am Donnerstagnachmittag an Wert.

Am Donnerstag notiert der NASDAQ 100 um 20:02 Uhr via NASDAQ 0,66 Prozent stärker bei 20 307,38 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,998 Prozent auf 20 375,29 Punkte an der Kurstafel, nach 20 174,05 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 20 202,62 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 20 377,65 Einheiten.

NASDAQ 100-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ 100 bislang ein Minus von 0,288 Prozent. Vor einem Monat, am 17.09.2024, wies der NASDAQ 100 19 432,40 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 17.07.2024, lag der NASDAQ 100 bei 19 799,14 Punkten. Der NASDAQ 100 stand vor einem Jahr, am 17.10.2023, bei 15 122,01 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2024 bereits um 22,75 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 20 690,97 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 249,19 Punkten markiert.

NASDAQ 100-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Broadcom (+ 4,34 Prozent auf 184,50 USD), Micron Technology (+ 4,32 Prozent auf 113,96 USD), NVIDIA (+ 3,02 Prozent auf 139,82 USD), Arm (+ 2,96 Prozent auf 157,02 USD) und CrowdStrike (+ 2,37 Prozent auf 313,49 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind hingegen Lucid (-16,46 Prozent auf 2,74 USD), CSX (-5,68 Prozent auf 33,46 USD), JDcom (-4,46 Prozent auf 38,73 USD), Moderna (-3,95 Prozent auf 55,19 USD) und Warner Bros Discovery (-3,56 Prozent auf 7,72 USD).

Blick in den NASDAQ 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 35 640 501 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie weist im NASDAQ 100 mit 3,277 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Titel

Die JDcom-Aktie hat mit 8,85 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Diamondback Energy-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4,61 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at