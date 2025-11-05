AppLovin Aktie
WKN DE: A2QR0K / ISIN: US03831W1080
|Kursentwicklung im Fokus
|
05.11.2025 16:02:51
NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 zum Start freundlich
Am Mittwoch erhöht sich der NASDAQ 100 um 16:01 Uhr via NASDAQ um 0,48 Prozent auf 25 558,19 Punkte. Zuvor eröffnete der Index bei 25 433,23 Zählern und damit 0,010 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (25 435,70 Punkte).
Das Tagestief des NASDAQ 100 betrug 25 364,90 Punkte, das Tageshoch hingegen 25 564,44 Zähler.
NASDAQ 100-Performance im Jahresverlauf
Seit Beginn der Woche ging es für den NASDAQ 100 bereits um 2,13 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, einen Wert von 24 785,52 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 05.08.2025, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 23 018,56 Punkten auf. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Jahr, am 05.11.2024, den Stand von 20 227,46 Punkten.
Seit Jahresanfang 2025 ging es für den Index bereits um 21,85 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des NASDAQ 100 bereits bei 26 182,10 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 16 542,20 Punkten.
Tops und Flops im NASDAQ 100 aktuell
Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Micron Technology (+ 5,88 Prozent auf 230,86 USD), Amgen (+ 3,51 Prozent auf 307,10 USD), Marvell Technology (+ 2,37 Prozent auf 89,67 USD), Applied Materials (+ 2,26 Prozent auf 235,40 USD) und Intel (+ 1,98 Prozent auf 37,77 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 derweil Axon Enterprise (-17,86 Prozent auf 579,99 USD), Palantir (-3,22 Prozent auf 184,59 USD), AppLovin (-2,81 Prozent auf 591,59 USD), Cadence Design Systems (-2,13 Prozent auf 326,12 USD) und Arm (-1,82 Prozent auf 157,81 USD).
NASDAQ 100-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 4 967 053 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ 100 mit 4,374 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
NASDAQ 100-Fundamentaldaten
Die Charter A-Aktie hat mit 6,19 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 inne. Mit 6,62 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der The Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu AppLovin Corpmehr Nachrichten
|
05.11.25
|NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 zum Start freundlich (finanzen.at)
|
31.10.25
|Gewinne in New York: NASDAQ 100 zum Handelsstart in Grün (finanzen.at)
|
28.10.25
|Optimismus in New York: So steht der NASDAQ 100 am Nachmittag (finanzen.at)
|
24.10.25
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 präsentiert sich letztendlich fester (finanzen.at)
|
24.10.25
|Gewinne in New York: NASDAQ 100 nachmittags auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
24.10.25
|Aufschläge in New York: NASDAQ 100 am Freitagmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
24.10.25
|Optimismus in New York: NASDAQ 100 zum Handelsstart in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
23.10.25
|NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 verbucht zum Ende des Donnerstagshandels Gewinne (finanzen.at)
Analysen zu AppLovin Corpmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Amgen Inc.
|276,40
|-1,48%
|Applied Materials Inc.
|208,10
|-0,55%
|AppLovin Corp
|577,90
|11,37%
|Arm Holdings
|146,20
|3,84%
|Axon Enterprise
|561,00
|1,34%
|Cadence Design Systems Inc.
|283,60
|-0,65%
|Charter Inc (A) (Charter Communications)
|194,44
|-1,27%
|Intel Corp.
|33,38
|5,10%
|JD.com Inc (spons. ADRs)
|28,20
|2,17%
|Marvell Technology
|90,30
|9,68%
|Micron Technology Inc.
|206,75
|-0,62%
|NVIDIA Corp.
|171,68
|0,91%
|Palantir
|164,34
|0,93%
|The Kraft Heinz Company
|20,96
|-0,33%
Indizes in diesem Artikel
|NASDAQ 100
|25 620,03
|0,72%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBilanzsaison auf Hochtouren: ATX tritt auf der Stelle -- DAX etwas leichter -- Asiens Märkte zogen letztlich kräftig an
Am Donnerstag zeigt sich der heimische Aktienmarkt wenig verändert, während der deutsche Leitindex schwächelt. Unterdessen ging es an den Aktienmärkten in Fernost klar nach oben.