Aufschläge in Paris: CAC 40 zum Ende des Dienstagshandels mit Kursplus

Am Dienstag erhöhte sich der CAC 40 via Euronext zum Handelsende um 0,65 Prozent auf 8 201,05 Punkte. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,562 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,032 Prozent schwächer bei 8 145,50 Punkten in den Handel, nach 8 148,14 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 8 202,36 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 8 140,60 Punkten verzeichnete.

CAC 40-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 19.02.2024, wies der CAC 40 einen Wert von 7 768,55 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 19.12.2023, erreichte der CAC 40 einen Stand von 7 574,67 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 17.03.2023, einen Stand von 6 925,40 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 schlägt ein Plus von 8,90 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des CAC 40 liegt derzeit bei 8 218,07 Punkten. Bei 7 281,10 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Aktien im CAC 40 sind aktuell Airbus SE (ex EADS) (+ 1,75 Prozent auf 166,07 EUR), TotalEnergies (+ 1,66 Prozent auf 63,76 EUR), BNP Paribas (+ 1,46 Prozent auf 62,09 EUR), Stellantis (+ 1,28 Prozent auf 26,61 EUR) und Kering (+ 0,15 Prozent auf 423,61 EUR). Am anderen Ende der CAC 40-Liste stehen derweil STMicroelectronics (-3,65 Prozent auf 39,81 EUR), Alstom (-2,25 Prozent auf 12,94 EUR), ArcelorMittal (-1,07 Prozent auf 24,16 EUR), Sanofi (-0,73 Prozent auf 87,26 EUR) und LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton (-0,34 Prozent auf 853,75 EUR) unter Druck.

CAC 40-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im CAC 40 kann derzeit die Stellantis-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Euronext 85 521 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit 430,172 Mrd. Euro die dominierende Aktie im CAC 40.

CAC 40-Fundamentalkennzahlen

Die Renault-Aktie weist mit 3,34 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 auf. Mit 7,79 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Engie (ex GDF Suez)-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at