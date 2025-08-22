Alstom Aktie

21,50EUR 0,21EUR 0,99%
WKN: A0F7BK / ISIN: FR0010220475

22.08.2025 11:19:39

Alstom Market-Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Alstom von 24 auf 25 Euro erhöht und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Nicholas Green hob in einer am Freitag vorliegenden Studie seine Umsatz- und Ergebnisprognosen (Ebitda) für den Zughersteller etwas an. Dies reflektiere die stetige Entwicklung der Zugflotte hin zu einer höheren Rentabilität sowie seine Erwartung, dass der Auftragseingang zumindest für die nächsten zwei Jahre stabil bleibe, schrieb er./rob/edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.08.2025 / 19:07 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.08.2025 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Alstom S.A. Market-Perform
Unternehmen:
Alstom S.A. 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
25,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
21,36 € 		Abst. Kursziel*:
17,04%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
21,50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
16,28%
Analyst Name::
Nicholas Green 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

