08.09.2025 11:14:37

Alstom Market-Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Alstom auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Nicholas Green befasste sich in einer am Montag vorliegenden Studie mit den Einschätzungen und Aussichten der europäischen Investitionsgüterindustrie für das zweite Halbjahr 2025. Der Zughersteller könnte potenziell interessanter werden, je nachdem, wie er seine Cashflow-Ziele für das erste Geschäftshalbjahr und für das gesamte Geschäftsjahr handhabe./edh/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.09.2025 / 19:48 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2025 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

11:14 Alstom Market-Perform Bernstein Research
22.08.25 Alstom Market-Perform Bernstein Research
25.07.25 Alstom Kaufen DZ BANK
24.07.25 Alstom Overweight JP Morgan Chase & Co.
24.07.25 Alstom Buy Deutsche Bank AG
