Alstom Aktie
|20,27EUR
|0,31EUR
|1,55%
WKN: A0F7BK / ISIN: FR0010220475
Alstom Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Alstom auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Nicholas Green befasste sich in einer am Montag vorliegenden Studie mit den Einschätzungen und Aussichten der europäischen Investitionsgüterindustrie für das zweite Halbjahr 2025. Der Zughersteller könnte potenziell interessanter werden, je nachdem, wie er seine Cashflow-Ziele für das erste Geschäftshalbjahr und für das gesamte Geschäftsjahr handhabe./edh/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.09.2025 / 19:48 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2025 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Alstom S.A. Market-Perform
|
Unternehmen:
Alstom S.A.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
25,00 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
20,15 €
|
Abst. Kursziel*:
24,07%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
20,27 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
23,33%
|
Analyst Name::
Nicholas Green
|
KGV*:
-
