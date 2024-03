Aufschläge in Wien: ATX Prime beendet die Freitagssitzung in der Gewinnzone

Der ATX Prime legte im Wiener Börse-Handel schlussendlich um 0,58 Prozent auf 1 757,49 Punkte zu. Zuvor ging der ATX Prime 0,080 Prozent tiefer bei 1 745,99 Punkten in den Handel, nach 1 747,38 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 1 760,52 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 1 744,13 Punkten lag.

ATX Prime-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der ATX Prime bislang einen Gewinn von 2,71 Prozent. Der ATX Prime verzeichnete vor einem Monat, am 22.02.2024, den Wert von 1 718,18 Punkten. Der ATX Prime notierte noch vor drei Monaten, am 22.12.2023, bei 1 709,10 Punkten. Der ATX Prime erreichte vor einem Jahr, am 22.03.2023, den Stand von 1 608,94 Punkten.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 2,54 Prozent. Das ATX Prime-Jahreshoch steht derzeit bei 1 760,52 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 1 664,49 Punkten.

ATX Prime-Top-Flop-Liste

Zu den Gewinner-Aktien im ATX Prime zählen aktuell Lenzing (+ 3,82 Prozent auf 31,25 EUR), AT S (AT&S) (+ 3,67 Prozent auf 17,52 EUR), PORR (+ 2,53 Prozent auf 13,78 EUR), Verbund (+ 1,80 Prozent auf 68,05 EUR) und Wienerberger (+ 1,52 Prozent auf 33,50 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen hingegen STRABAG SE (-14,80 Prozent auf 37,70 EUR), Addiko Bank (-1,94 Prozent auf 15,15 EUR), UBM Development (-1,59 Prozent auf 18,60 EUR), Andritz (-0,91 Prozent auf 59,60 EUR) und Marinomed Biotech (-0,75 Prozent auf 19,85 EUR).

Blick in den ATX Prime: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Erste Group Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 545 106 Aktien gehandelt. Die Verbund-Aktie weist im ATX Prime mit 23,624 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Mitglieder im Blick

Unter den ATX Prime-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Kapsch TrafficCom-Aktie mit 2,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Addiko Bank-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,63 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at