Aufschläge in Wien: ATX zum Handelsstart mit positivem Vorzeichen

Anleger in Wien schicken den ATX heute erneut ins Plus.

Um 09:12 Uhr tendiert der ATX im Wiener Börse-Handel 0,01 Prozent stärker bei 3 290,66 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 112,452 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der ATX 0,011 Prozent fester bei 3 290,54 Punkten in den Handel, nach 3 290,19 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 3 288,11 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3 295,08 Punkten verzeichnete.

ATX-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche gab der ATX bereits um 0,785 Prozent nach. Der ATX verzeichnete vor einem Monat, am 08.11.2023, den Wert von 3 163,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.09.2023, betrug der ATX-Kurs 3 143,69 Punkte. Der ATX lag vor einem Jahr, am 08.12.2022, bei 3 160,38 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2023 bereits um 4,14 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des ATX bereits bei 3 560,30 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 006,71 Zählern registriert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX

Die stärksten Einzelwerte im ATX sind aktuell OMV (+ 1,09 Prozent auf 38,85 EUR), Andritz (+ 0,78 Prozent auf 51,60 EUR), EVN (+ 0,37 Prozent auf 27,20 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 0,35 Prozent auf 114,20 EUR) und CA Immobilien (+ 0,32 Prozent auf 31,05 EUR). Die schwächsten ATX-Aktien sind derweil Lenzing (-1,02 Prozent auf 34,10 EUR), UNIQA Insurance (-0,66 Prozent auf 7,53 EUR), Erste Group Bank (-0,63 Prozent auf 36,34 EUR), Verbund (-0,58 Prozent auf 86,30 EUR) und Raiffeisen (-0,32 Prozent auf 15,45 EUR).

Diese ATX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im ATX weist die Erste Group Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 31 013 Aktien gehandelt. Die Verbund-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 30,052 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der ATX-Mitglieder im Fokus

Unter den ATX-Aktien präsentiert 2023 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie mit 2,18 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,19 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

