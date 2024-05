Aufschläge in Zürich: mittags Pluszeichen im SMI

Am Mittwoch legt der SMI um 12:09 Uhr via SIX um 0,31 Prozent auf 11 820,59 Punkte zu. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1,262 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,209 Prozent auf 11 808,65 Punkte an der Kurstafel, nach 11 784,07 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 11 801,75 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 11 833,15 Punkten verzeichnete.

SMI-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn verbucht der SMI bislang einen Gewinn von 0,620 Prozent. Vor einem Monat, am 15.04.2024, wurde der SMI mit 11 395,81 Punkten gehandelt. Der SMI wies vor drei Monaten, am 15.02.2024, einen Stand von 11 284,18 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 15.05.2023, betrug der SMI-Kurs 11 578,25 Punkte.

Seit Beginn des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 5,82 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des SMI steht derzeit bei 11 833,15 Punkten. Bei 11 064,90 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top- und Flop-Aktien im SMI

Die stärksten Einzelwerte im SMI sind aktuell Lonza (+ 2,56 Prozent auf 520,40 CHF), Sonova (+ 1,99 Prozent auf 291,50 CHF), Sika (+ 1,29 Prozent auf 281,80 CHF), Roche (+ 1,16 Prozent auf 227,20 CHF) und Kühne + Nagel International (+ 0,85 Prozent auf 249,40 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind derweil Richemont (-1,03 Prozent auf 135,00 CHF), Nestlé (-0,30 Prozent auf 94,36 CHF), Givaudan (-0,20 Prozent auf 4 058,00 CHF), Alcon (-0,05 Prozent auf 79,90 CHF) und Novartis (-0,01 Prozent auf 93,48 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SMI

Das größte Handelsvolumen im SMI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 1 014 861 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SMI hat die Nestlé-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 247,488 Mrd. Euro den größten Anteil.

Diese Dividenden zahlen die SMI-Titel

In diesem Jahr verzeichnet die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Die Swiss Re-Aktie bietet Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,22 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at