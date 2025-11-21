Handel in Zürich: SMI zeigt sich zum Ende des Freitagshandels fester

Der SMI gewann im SIX-Handel schlussendlich 0,71 Prozent auf 12 632,67 Punkte. Insgesamt kommt der SMI damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1,451 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0,511 Prozent auf 12 479,02 Punkte an der Kurstafel, nach 12 543,06 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SMI betrug 12 476,17 Punkte, das Tageshoch hingegen 12 634,42 Zähler.

SMI seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den SMI bereits um 0,002 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 21.10.2025, verzeichnete der SMI einen Wert von 12 622,70 Punkten. Der SMI bewegte sich noch vor drei Monaten, am 21.08.2025, bei 12 241,67 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 21.11.2024, lag der SMI bei 11 591,59 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 ging es für den Index bereits um 8,68 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der SMI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 13 199,05 Punkten. Bei 10 699,66 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SMI

Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich aktuell Novartis (+ 2,45 Prozent auf 102,88 CHF), Geberit (+ 1,96 Prozent auf 624,80 CHF), Nestlé (+ 1,94 Prozent auf 80,77 CHF), Givaudan (+ 1,85 Prozent auf 3 307,00 CHF) und Kühne + Nagel International (+ 1,63 Prozent auf 152,85 CHF). Schwächer notieren im SMI derweil UBS (-1,94 Prozent auf 29,77 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,83 Prozent auf 54,62 CHF), Holcim (-1,59 Prozent auf 70,48 CHF), Richemont (-1,12 Prozent auf 163,25 CHF) und Logitech (-0,43 Prozent auf 87,76 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SMI

Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 4 855 095 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SMI mit 266,212 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der SMI-Titel im Fokus

Die Swiss Re-Aktie weist mit 10,10 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI auf. Die höchste Dividendenrendite ist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,15 Prozent bei der Zurich Insurance-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at