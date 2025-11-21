Freundlicher Handel: Börsianer lassen SMI am Nachmittag steigen

Am Nachmittag wagen sich die Anleger in Zürich aus der Reserve.

Um 15:42 Uhr tendiert der SMI im SIX-Handel 0,42 Prozent höher bei 12 596,27 Punkten. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 1,451 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,511 Prozent auf 12 479,02 Punkte an der Kurstafel, nach 12 543,06 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SMI bei 12 476,17 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 12 608,83 Punkten.

SMI-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SMI bislang ein Minus von 0,290 Prozent. Vor einem Monat, am 21.10.2025, wurde der SMI mit 12 622,70 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 21.08.2025, stand der SMI noch bei 12 241,67 Punkten. Der SMI stand vor einem Jahr, am 21.11.2024, bei 11 591,59 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 8,36 Prozent nach oben. Der SMI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 13 199,05 Punkten. Bei 10 699,66 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top- und Flop-Aktien im SMI

Unter den Top-Aktien im SMI befinden sich derzeit Givaudan (+ 1,66 Prozent auf 3 301,00 CHF), Novartis (+ 1,49 Prozent auf 101,92 CHF), Geberit (+ 1,37 Prozent auf 621,20 CHF), Nestlé (+ 1,30 Prozent auf 80,26 CHF) und Kühne + Nagel International (+ 1,20 Prozent auf 152,20 CHF). Schwächer notieren im SMI derweil ABB (Asea Brown Boveri) (-1,73 Prozent auf 54,68 CHF), UBS (-1,68 Prozent auf 29,85 CHF), Holcim (-1,54 Prozent auf 70,52 CHF), Logitech (-1,52 Prozent auf 86,80 CHF) und Richemont (-0,70 Prozent auf 163,95 CHF).

SMI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 2 265 729 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SMI nimmt die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 266,212 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SMI-Aktien im Fokus

Die Swiss Re-Aktie hat mit 10,10 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI inne. Mit 5,15 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Zurich Insurance-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

