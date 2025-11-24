SMI aktuell: SMI stärker

Der SMI steigt im SIX-Handel um 15:41 Uhr um 0,23 Prozent auf 12 661,27 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,460 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,470 Prozent fester bei 12 692,00 Punkten in den Montagshandel, nach 12 632,67 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 12 623,72 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 12 712,12 Punkten verzeichnete.

SMI-Jahreshoch und -Jahrestief

Noch vor einem Monat, am 24.10.2025, notierte der SMI bei 12 568,18 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI stand am vorherigen Handelstag, dem 22.08.2025, bei 12 264,85 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.11.2024, bewegte sich der SMI bei 11 716,50 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 8,92 Prozent aufwärts. Bei 13 199,05 Punkten verzeichnete der SMI bislang ein Jahreshoch. 10 699,66 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SMI

Zu den stärksten Einzelwerten im SMI zählen derzeit Logitech (+ 3,26 Prozent auf 90,62 CHF), Richemont (+ 2,02 Prozent auf 166,55 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,01) Prozent auf 55,72 CHF), Kühne + Nagel International (+ 1,64 Prozent auf 155,35 CHF) und Givaudan (+ 1,27 Prozent auf 3 349,00 CHF). Unter Druck stehen im SMI derweil Swiss Re (-0,90 Prozent auf 137,25 CHF), Roche (-0,86 Prozent auf 312,90 CHF), UBS (-0,74 Prozent auf 29,55 CHF), Swiss Life (-0,46 Prozent auf 858,20 CHF) und Zurich Insurance (-0,43 Prozent auf 561,40 CHF).

Blick in den SMI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. 1 404 875 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 269,654 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der SMI-Mitglieder

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet mit 10,17 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Die höchste Dividendenrendite ist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,23 Prozent bei der Zurich Insurance-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at