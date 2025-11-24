Börse Zürich: SMI zum Ende des Montagshandels in Grün

Der SMI beendete den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,17 Prozent) bei 12 654,12 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,460 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,470 Prozent auf 12 692,00 Punkte an der Kurstafel, nach 12 632,67 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 12 712,12 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 12 623,72 Punkten.

SMI seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 24.10.2025, wies der SMI einen Wert von 12 568,18 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.08.2025, verzeichnete der SMI einen Stand von 12 264,85 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.11.2024, notierte der SMI bei 11 716,50 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 stieg der Index bereits um 8,86 Prozent. 13 199,05 Punkte markierten den Höchststand des SMI im laufenden Jahr. Das Jahrestief liegt hingegen bei 10 699,66 Zählern.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SMI

Zu den Top-Aktien im SMI zählen aktuell Logitech (+ 3,28 Prozent auf 90,64 CHF), Holcim (+ 2,53 Prozent auf 72,26 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,09 Prozent auf 55,76 CHF), Richemont (+ 1,99 Prozent auf 166,50 CHF) und Kühne + Nagel International (+ 1,77 Prozent auf 155,55 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich derweil Roche (-1,49 Prozent auf 310,90 CHF), Geberit (-0,99 Prozent auf 618,60 CHF), Swiss Re (-0,36 Prozent auf 138,00 CHF), Nestlé (-0,28 Prozent auf 80,54 CHF) und Swiss Life (-0,23 Prozent auf 860,20 CHF).

SMI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Aktie im SMI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Nestlé-Aktie. 9 225 804 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Roche mit 269,654 Mrd. Euro im SMI den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der SMI-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 10,17 zu Buche schlagen. Zurich Insurance-Anleger werden 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 5,23 Prozent gelockt.

