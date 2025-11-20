Freundlicher Handel: SLI schlussendlich mit Kursplus

Der SLI wagte sich am Donnerstagabendnicht aus der Reserve.

Schlussendlich ging der SLI nahezu unverändert (plus 0,18 Prozent) bei 2 023,97 Punkten aus dem Handel. Zuvor ging der SLI 0,905 Prozent stärker bei 2 038,60 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 2 020,31 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 2 021,99 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 2 042,07 Punkten.

So bewegt sich der SLI seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht gab der SLI bereits um 1,39 Prozent nach. Noch vor einem Monat, am 20.10.2025, erreichte der SLI einen Wert von 2 039,28 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.08.2025, wies der SLI einen Wert von 2 023,28 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 20.11.2024, lag der SLI bei 1 903,08 Punkten.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 5,33 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2 146,62 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 1 721,32 Punkten.

SLI-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich derzeit VAT (+ 4,23 Prozent auf 337,20 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,17 Prozent auf 55,64 CHF), Richemont (+ 2,17 Prozent auf 165,10 CHF), Logitech (+ 1,75 Prozent auf 88,14 CHF) und Julius Bär (+ 1,01 Prozent auf 58,04 CHF). Unter Druck stehen im SLI hingegen Adecco SA (-1,81 Prozent auf 23,84 CHF), Novartis (-1,76 Prozent auf 100,42 CHF), ams-OSRAM (-1,17 Prozent auf 8,03 CHF), Sandoz (-1,04 Prozent auf 53,34 CHF) und Kühne + Nagel International (-1,02 Prozent auf 150,40 CHF).

Die teuersten SLI-Unternehmen

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 4 139 271 Aktien gehandelt. Im SLI weist die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 262,981 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Titel im Blick

Unter den SLI-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index zeigt die Zurich Insurance-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,15 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

