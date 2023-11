Aufschläge in Zürich: SLI am Nachmittag mit Kursplus

Am Donnerstag legt der SLI um 15:42 Uhr via SIX um 1,57 Prozent auf 1 667,41 Punkte zu. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,654 Prozent auf 1 652,30 Punkte an der Kurstafel, nach 1 641,56 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 1 649,63 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 1 667,89 Einheiten.

So entwickelt sich der SLI seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den SLI bereits um 2,88 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 02.10.2023, wies der SLI einen Wert von 1 698,85 Punkten auf. Der SLI wurde vor drei Monaten, am 02.08.2023, mit 1 765,98 Punkten bewertet. Der SLI stand vor einem Jahr, am 02.11.2022, bei 1 625,09 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2023 ein Minus von 0,813 Prozent zu Buche. Bei 1 810,36 Punkten markierte der SLI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 1 599,02 Punkten.

Heutige Tops und Flops im SLI

Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich aktuell Geberit (+ 10,32 Prozent auf 465,90 CHF), VAT (+ 5,65 Prozent auf 340,20 CHF), Sandoz (+ 5,00 Prozent auf 25,19 CHF), ams (+ 4,78 Prozent auf 3,38 CHF) und Sika (+ 4,60 Prozent auf 225,10 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich derweil Swisscom (-5,53 Prozent auf 519,40 CHF), Novartis (-1,02 Prozent auf 84,34 CHF), Swiss Re (-0,35 Prozent auf 100,60 CHF), Roche (-0,19 Prozent auf 237,25 CHF) und Logitech (-0,11 Prozent auf 72,04 CHF).

SLI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. 2 508 500 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie sticht im SLI mit einer Marktkapitalisierung von 264,612 Mrd. Euro heraus.

Diese Dividenden zahlen die SLI-Mitglieder

Die Swiss Re-Aktie weist mit 9,67 2023 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI auf. Die Swiss Re-Aktie weist 2023 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,45 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

