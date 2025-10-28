Geberit Aktie

Geberit für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0MQWG / ISIN: CH0030170408

SMI-Kursverlauf 28.10.2025 09:29:05

Handel in Zürich: SMI präsentiert sich zum Handelsstart leichter

So bewegt sich der SMI heute.

So bewegt sich der SMI heute.

Am Dienstag verliert der SMI um 09:11 Uhr via SIX 0,55 Prozent auf 12 459,00 Punkte. Damit kommen die im SMI enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,460 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,548 Prozent auf 12 458,95 Punkte an der Kurstafel, nach 12 527,59 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 12 480,55 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 12 445,57 Zählern.

SMI-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, den Stand von 11 929,80 Punkten. Der SMI notierte noch vor drei Monaten, am 28.07.2025, bei 11 914,95 Punkten. Der SMI stand noch vor einem Jahr, am 28.10.2024, bei 12 237,97 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 kletterte der Index bereits um 7,18 Prozent. 13 199,05 Punkte markierten den Höchststand des SMI im laufenden Jahr. Bei 10 699,66 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

SMI-Top-Flop-Aktien

Die Gewinner-Aktien im SMI sind derzeit Logitech (+ 0,58 Prozent auf 90,42 CHF), UBS (+ 0,46 Prozent auf 30,88 CHF), Swisscom (+ 0,26 Prozent auf 586,50 CHF), Zurich Insurance (+ 0,24 Prozent auf 575,40 CHF) und Nestlé (+ 0,24 Prozent auf 80,09 CHF). Die Verlierer im SMI sind derweil Novartis (-3,32 Prozent auf 99,73 CHF), Sika (-2,76 Prozent auf 163,85 CHF), Richemont (-0,46 Prozent auf 160,60 CHF), Geberit (-0,43 Prozent auf 604,80 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (-0,40 Prozent auf 59,24 CHF).

Welche SMI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im SMI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Novartis-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 401 310 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie sticht im SMI mit einer Marktkapitalisierung von 229,952 Mrd. Euro heraus.

Diese Dividenden zahlen die SMI-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 11,40 erwartet. Mit 5,13 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Zurich Insurance-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com


Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX vor ruhigem Start -- Asiens Börsen vor dem Wochenende uneinheitlich -- Rekord in Japan
Am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt wird ein ruhiger Handelsstart vor dem Wochenende erwartet. Die wichtigsten asiatischen Börsen weisen am Freitag verschiedene Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

