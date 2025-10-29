Swisscom Aktie
WKN: 916234 / ISIN: CH0008742519
|Rentables Swisscom-Investment?
|
29.10.2025 10:04:44
SMI-Titel Swisscom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Swisscom von vor 10 Jahren eingebracht
Am 29.10.2015 wurde das Swisscom-Papier via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen Swisscom-Anteile an diesem Tag bei 512,50 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Swisscom-Aktie investiert, befänden sich nun 0,195 Swisscom-Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 113,85 CHF, da sich der Wert eines Swisscom-Papiers am 28.10.2025 auf 583,50 CHF belief. Mit einer Performance von +13,85 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Zuletzt verbuchte Swisscom einen Börsenwert von 30,25 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
