Aufschläge in Zürich: SLI letztendlich stärker

Am Donnerstag erhöhte sich der SLI via SIX zum Handelsschluss um 0,30 Prozent auf 2 116,06 Punkte. In den Handel ging der SLI 0,050 Prozent leichter bei 2 108,76 Punkten, nach 2 109,82 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SLI lag am Donnerstag bei 2 100,12 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 2 118,17 Punkten erreichte.

SLI-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SLI bislang Gewinne von 1,10 Prozent. Noch vor einem Monat, am 20.02.2025, lag der SLI bei 2 097,61 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.12.2024, lag der SLI noch bei 1 884,17 Punkten. Vor einem Jahr, am 20.03.2024, stand der SLI noch bei 1 904,88 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 schlägt ein Plus von 10,12 Prozent zu Buche. Das SLI-Jahreshoch liegt aktuell bei 2 146,62 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 1 913,80 Zählern.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SLI

Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich derzeit Partners Group (+ 2,09 Prozent auf 1 340,50 CHF), Givaudan (+ 1,77 Prozent auf 4 033,00 CHF), Nestlé (+ 1,63 Prozent auf 91,22 CHF), Novartis (+ 1,57 Prozent auf 99,78 CHF) und Alcon (+ 1,30 Prozent auf 80,78 CHF). Die Flop-Titel im SLI sind derweil Swatch (I) (-4,16 Prozent auf 160,25 CHF), Adecco SA (-3,94 Prozent auf 28,30 CHF), ams-OSRAM (-3,17 Prozent auf 9,04 CHF), Richemont (-2,91 Prozent auf 160,20 CHF) und VAT (-0,83 Prozent auf 346,10 CHF).

SLI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 9 430 408 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 257,986 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der SLI-Aktien

Die Swiss Re-Aktie hat mit 10,80 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI inne. Adecco SA lockt Anleger 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 5,17 Prozent.

Redaktion finanzen.at