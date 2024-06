Aufstieg in den MDAX: RATIONAL, TUI und TRATON bald neue Indexmitglieder

Die Aktien von RATIONAL TUI und TRATON steigen in den MDAX auf, ihre Plätze räumen müssen dafür MorphoSys SMA Solar und Sixt

Wie der Indexbetreiber Stoxx am Mittwochabend im Zuge der quartalsweise erfolgenden Überprüfung der Indizes weiter mitteilte, kommen MorphoSys, SMA Solar und Sixt StA in den SDAX, in den außerdem die Douglas-Aktie neu aufgenommen wird. Den SDAX verlassen müssen dafür im Gegenzug neben dem MDAX-Aufsteiger TRATON, Wüstenrot & Württembergische, Heidelberger Druck und thyssenkrupp nucera.

Die Änderungen der Indexzusammensetzung werden ab dem 24. Juni wirksam.

ZUG (Dow Jones)