Ausblick: AcuityAds legt Quartalsergebnis vor

AcuityAds öffnet am 06.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.

Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,083 CAD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,110 CAD je Aktie vermeldet.

4 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 4,95 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 33,1 Millionen CAD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 34,8 Millionen CAD aus.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,183 CAD, wohingegen im Vorjahr noch -0,280 CAD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 151,9 Millionen CAD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 143,6 Millionen CAD waren.

Redaktion finanzen.at