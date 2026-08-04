Ausblick: ADENTRA legt Quartalsergebnis vor

ADENTRA äußert sich am 05.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

7 Analysten schätzen, dass ADENTRA für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,700 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,23 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 8 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 590,1 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 826,9 Millionen CAD erzielt wurde.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 9 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 2,44 USD je Aktie, gegenüber 3,88 CAD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 9 Analysten durchschnittlich bei 2,27 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 3,14 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at