ADTRAN Holdings Aktie
WKN DE: A3C7M6 / ISIN: US00486H1059
|
02.11.2025 07:01:06
Ausblick: ADTRAN vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
ADTRAN wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 03.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.
5 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,062 USD gegenüber -0,360 USD im Vorjahresquartal.
Im abgelaufenen Quartal soll ADTRAN nach den Prognosen von 7 Analysten 274,6 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 20,61 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 227,7 Millionen USD umgesetzt worden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,155 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -5,790 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,07 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 922,7 Millionen USD im Vorjahr.
