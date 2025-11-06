ADTRAN Holdings Aktie
WKN DE: A3C7M6 / ISIN: US00486H1059
|Hochrechnung
|
06.11.2025 16:05:18
NASDAQ Composite Index-Wert ADTRAN-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in ADTRAN von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem ADTRAN-Papier via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 15,96 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die ADTRAN-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 626,566 ADTRAN-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 05.11.2025 auf 8,40 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 5 263,16 USD wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 47,37 Prozent.
Der Marktwert von ADTRAN betrug jüngst 634,32 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Nachrichten zu ADTRAN Holdings Incmehr Nachrichten
Analysen zu ADTRAN Holdings Incmehr Analysen
|08.11.24
|ADTRAN Holdings Buy
|Warburg Research
|07.08.24
|ADTRAN Holdings Buy
|Warburg Research
|08.05.24
|ADTRAN Holdings Buy
|Warburg Research
|28.02.24
|ADTRAN Holdings Buy
|Warburg Research
|08.11.23
|ADTRAN Holdings Buy
|Warburg Research
Aktien in diesem Artikel
|ADTRAN Holdings Inc
|7,07
|-1,62%
