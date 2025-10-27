Airtel Africa Aktie
|
27.10.2025 07:01:06
Ausblick: Airtel Africa stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Airtel Africa wird am 28.10.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2025 abgelaufen ist.
In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,030 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Airtel Africa noch 0,000 GBP je Aktie eingenommen.
Die durchschnittliche Umsatzprognose von 1 Analyst für das vergangene Quartal liegt bei 1,42 Milliarden USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 933,8 Millionen GBP erzielt wurde.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 10 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,141 USD aus. Im Vorjahr waren 0,050 GBP je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 11 Analysten im Durchschnitt 6,05 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 3,88 Milliarden GBP in den Büchern gestanden hatten.
