Kursentwicklung 28.10.2025 17:59:30

Börse London: FTSE 100 letztendlich mit Gewinnen

So bewegte sich der FTSE 100 am Dienstag letztendlich

Der FTSE 100 tendierte im LSE-Handel letztendlich um 0,44 Prozent höher bei 9 696,74 Punkten. An der Börse sind die im FTSE 100 enthaltenen Werte damit 2,787 Bio. Euro wert. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0,000 Prozent auf 9 653,83 Punkte an der Kurstafel, nach 9 653,82 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der FTSE 100 bei 9 727,09 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 9 645,42 Punkten.

So bewegt sich der FTSE 100 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, wies der FTSE 100 9 284,83 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 28.07.2025, notierte der FTSE 100 bei 9 081,44 Punkten. Der FTSE 100 stand noch vor einem Jahr, am 28.10.2024, bei 8 285,62 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 17,39 Prozent. Das FTSE 100-Jahreshoch liegt derzeit bei 9 727,09 Punkten. Bei 7 544,83 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

FTSE 100-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind aktuell Airtel Africa (+ 16,39 Prozent auf 2,68 GBP), HSBC (+ 4,60 Prozent auf 10,50 GBP), Vodafone Group (+ 4,42 Prozent auf 0,93 GBP), Rolls-Royce (+ 2,32 Prozent auf 11,46 GBP) und Barclays (+ 2,21 Prozent auf 4,04 GBP). Unter den schwächsten FTSE 100-Aktien befinden sich derweil Ocado Group (-3,50 Prozent auf 2,32 GBP), Barratt Developments (-2,45 Prozent auf 3,94 GBP), Burberry (-1,92 Prozent auf 13,00 GBP), Rentokil Initial (-1,86 Prozent auf 4,32 GBP) und London Stock Exchange (LSE) (-1,83 Prozent auf 96,62 GBP).

Diese FTSE 100-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das Handelsvolumen der Vodafone Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. 93 384 838 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 222,560 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der FTSE 100-Titel

Die WPP 2012-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,50 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten. Mit 10,87 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der WPP 2012-Aktie zu erwarten.

Bildquelle: SB_photos / Shutterstock.com

Nachrichten zu HSBC Holdings plcmehr Nachrichten