Rolls-Royce Aktie

Rolls-Royce für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1H81L / ISIN: GB00B63H8491

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Kursentwicklung im Fokus 28.10.2025 15:59:39

LSE-Handel: FTSE 100 liegt am Nachmittag im Plus

LSE-Handel: FTSE 100 liegt am Nachmittag im Plus

Derzeit wagen sich die Anleger in London aus der Reserve.

Am Dienstag geht es im FTSE 100 um 15:41 Uhr via LSE um 0,64 Prozent auf 9 715,92 Punkte nach oben. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,787 Bio. Euro wert. Zuvor ging der FTSE 100 0,000 Prozent höher bei 9 653,83 Punkten in den Handel, nach 9 653,82 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 9 645,42 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 9 727,09 Einheiten.

FTSE 100-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, den Wert von 9 284,83 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 28.07.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 9 081,44 Punkten. Der FTSE 100 verzeichnete vor einem Jahr, am 28.10.2024, den Wert von 8 285,62 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2025 bereits um 17,62 Prozent aufwärts. Das FTSE 100-Jahreshoch beträgt derzeit 9 727,09 Punkte. Bei 7 544,83 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top- und Flop-Aktien im FTSE 100

Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen aktuell Airtel Africa (+ 14,31 Prozent auf 2,64 GBP), HSBC (+ 3,92 Prozent auf 10,43 GBP), Rolls-Royce (+ 2,81 Prozent auf 11,52 GBP), Vodafone Group (+ 2,45 Prozent auf 0,91 GBP) und Spirax-Sarco Engineering (+ 2,07 Prozent auf 71,65 GBP). Auf der Verliererseite im FTSE 100 stehen hingegen Ocado Group (-3,25 Prozent auf 2,32 GBP), Marks Spencer (-1,67 Prozent auf 4,01 GBP), Barratt Developments (-1,51 Prozent auf 3,98 GBP), Burberry (-1,47 Prozent auf 13,06 GBP) und Flutter Entertainment (-1,42 Prozent auf 180,55 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. Zuletzt wurden via LSE 36 776 169 Aktien gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie nimmt im FTSE 100, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 222,560 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

FTSE 100-Fundamentaldaten im Blick

Die WPP 2012-Aktie präsentiert mit 5,50 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Was die Dividendenrendite angeht, ist die WPP 2012-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 10,87 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zur FTSE 100-Realtime-Indikation
Zu allen Marktberichten
Alle FTSE 100-Werte im Überblick

Bildquelle: SB_photos / Shutterstock.com

Nachrichten zu Lloyds Banking Groupmehr Nachrichten

Analysen zu Rolls-Royce Plcmehr Analysen

20.10.25 Rolls-Royce Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.09.25 Rolls-Royce Buy UBS AG
19.09.25 Rolls-Royce Buy Goldman Sachs Group Inc.
16.09.25 Rolls-Royce Buy Jefferies & Company Inc.
09.09.25 Rolls-Royce Buy Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Airtel Africa 2,90 0,00% Airtel Africa
AstraZeneca PLC 142,20 -0,97% AstraZeneca PLC
Barratt Developments PLC 4,39 -1,55% Barratt Developments PLC
Burberry plc 14,64 -0,95% Burberry plc
Flutter Entertainment 198,50 -2,41% Flutter Entertainment
HSBC Holdings plc 12,00 -0,83% HSBC Holdings plc
Lloyds Banking Group 1,02 2,00% Lloyds Banking Group
Marks & Spencer plc 4,60 0,39% Marks & Spencer plc
Ocado Group PLC 2,58 -1,94% Ocado Group PLC
Rolls-Royce Plc 13,34 1,52% Rolls-Royce Plc
Vodafone Group PLC 1,03 1,32% Vodafone Group PLC
WPP 2012 PLC 3,66 -10,73% WPP 2012 PLC

Indizes in diesem Artikel

FTSE 100 9 760,06 0,04%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

26.10.25 Gold, Öl & Co. in KW 43: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
26.10.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 43
25.10.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
25.10.25 KW 43: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
24.10.25 KW 43: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Nach EZB-Zinsentscheid: ATX zum Handelsende im Plus -- DAX letztlich wenig bewegt -- Wall Street schließen im Minus -- Asiens Börsen am Donnerstag schließlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag mit Zuschlägen, während das deutsche Börsenbarometer seitwärts tendierte. An der Wall Street ging es abwärts. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen verschiedene Vorzeichen am Donnerstag aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen