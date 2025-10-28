Rolls-Royce Aktie
LSE-Handel: FTSE 100 liegt am Nachmittag im Plus
Am Dienstag geht es im FTSE 100 um 15:41 Uhr via LSE um 0,64 Prozent auf 9 715,92 Punkte nach oben. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,787 Bio. Euro wert. Zuvor ging der FTSE 100 0,000 Prozent höher bei 9 653,83 Punkten in den Handel, nach 9 653,82 Punkten am Vortag.
Der FTSE 100 verzeichnete bei 9 645,42 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 9 727,09 Einheiten.
FTSE 100-Performance auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, den Wert von 9 284,83 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 28.07.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 9 081,44 Punkten. Der FTSE 100 verzeichnete vor einem Jahr, am 28.10.2024, den Wert von 8 285,62 Punkten.
Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2025 bereits um 17,62 Prozent aufwärts. Das FTSE 100-Jahreshoch beträgt derzeit 9 727,09 Punkte. Bei 7 544,83 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Top- und Flop-Aktien im FTSE 100
Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen aktuell Airtel Africa (+ 14,31 Prozent auf 2,64 GBP), HSBC (+ 3,92 Prozent auf 10,43 GBP), Rolls-Royce (+ 2,81 Prozent auf 11,52 GBP), Vodafone Group (+ 2,45 Prozent auf 0,91 GBP) und Spirax-Sarco Engineering (+ 2,07 Prozent auf 71,65 GBP). Auf der Verliererseite im FTSE 100 stehen hingegen Ocado Group (-3,25 Prozent auf 2,32 GBP), Marks Spencer (-1,67 Prozent auf 4,01 GBP), Barratt Developments (-1,51 Prozent auf 3,98 GBP), Burberry (-1,47 Prozent auf 13,06 GBP) und Flutter Entertainment (-1,42 Prozent auf 180,55 GBP).
Welche FTSE 100-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. Zuletzt wurden via LSE 36 776 169 Aktien gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie nimmt im FTSE 100, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 222,560 Mrd. Euro den größten Anteil ein.
FTSE 100-Fundamentaldaten im Blick
Die WPP 2012-Aktie präsentiert mit 5,50 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Was die Dividendenrendite angeht, ist die WPP 2012-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 10,87 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Analysen zu Rolls-Royce Plcmehr Analysen
|20.10.25
|Rolls-Royce Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.09.25
|Rolls-Royce Buy
|UBS AG
|19.09.25
|Rolls-Royce Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.09.25
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.25
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
