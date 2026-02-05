Aker Solutions ASA Aktie

Aker Solutions ASA

WKN DE: A12A18 / ISIN: NO0010716582

05.02.2026 07:01:06

Ausblick: Aker Solutions ASA präsentiert Quartalsergebnisse

Aker Solutions ASA öffnet am 06.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

8 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,79 NOK aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,41 NOK erwirtschaftet worden.

9 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 15,81 Milliarden NOK – das wäre ein Zuwachs von 3,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 15,33 Milliarden NOK umgesetzt worden waren.

Die Erwartungen von 12 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 6,02 NOK je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 5,51 NOK je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 11 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 62,12 Milliarden NOK, gegenüber 52,20 Milliarden NOK im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Aker Solutions ASA

Analysen zu Aker Solutions ASA

Aktien in diesem Artikel

Aker Solutions ASA

