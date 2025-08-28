Alibaba Aktie
Ausblick: Alibaba gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Alibaba präsentiert in der am 29.08.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2025 endete.
Die Schätzungen von 9 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 14,16 CNY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 1,39 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Die Umsatzschätzungen von 20 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 251,45 Milliarden CNY, was einem Umsatz von 33,59 Milliarden USD im Vorjahresviertel gegenübersteht.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 32 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 61,22 CNY aus, während im Vorjahreszeitraum 7,64 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 39 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1.053,90 Milliarden CNY in den Büchern stehen werden, gegenüber 138,03 Milliarden USD im Vorjahr.
