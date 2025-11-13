Ausblick: Allianz SE Un legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Allianz SE Un veröffentlicht am 14.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,834 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,720 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

2 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 51,49 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 47,02 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Allianz SE Un für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 22,81 Milliarden USD aus.

15 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 3,23 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 2,73 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 214,07 Milliarden USD, gegenüber 148,20 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at