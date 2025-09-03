Allianz Aktie
WKN DE: A2PXV5 / ISIN: US0188201000
|IFS-Rating
|
03.09.2025 12:07:00
Allianz-Aktie sinkt dennoch: Moody's bestätigt Rating und stabilen Ausblick
Wie die Ratingagentur mitteilte, hat sie das IFS-Rating (Insurance Financial Strength) mit Aa2 bestätigt. Der Ausblick ist stabil. Die Analysten heben insbesondere die starke Positionierung, die breite geografische Aufstellung, die sehr hohe finanzielle Flexibilität und die sehr gute Kapitalausstattung der Allianz hervor. Im XETRA-Handel zeigt sich die Allianz-Aktie zeitweise 0,85 Prozent im Minus bei 351,20 Euro.
DJG/mgo/cln
DOW JONES
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: ricochet64 / Shutterstock.com,360b / Shutterstock.com,JPstock / Shutterstock.com
Nachrichten zu Allianzmehr Nachrichten
|
09:29
|Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 liegt zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)
|
09:29
|Börse Europa in Grün: Euro STOXX 50 beginnt Mittwochshandel in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
09:29